Pagan finiquitos a obreros de la 147

Al igual que en la Sección 288, los ex trabajadores de la Sección 147 que salieron por retiro voluntario durante el 2021, comenzaron a recibir el pago de su finiquito conforme se acordó con la empresa y para este mes de marzo se deberá cubrir el pago de cerca de 60 ex obreros de la Planta 1.

Gerardo Mireles Castillo, Secretario General de la Sección 147 informó que desde hace un par de semanas comenzó a liberarse los cheques de los ex obreros de AHMSA que salieron después de permanecer un año en resguardo.

Mencionó que el pago de terminaciones se da conforme al acuerdo que se estableció con la empresa, en donde se indicó que el pago se daría un año después de la fecha en que se firmó la baja voluntaria.

En el caso de esta sección sindical, en el primer grupo salieron cerca de 60 trabajadores y el compromiso fue cubrir ese pago durante el mes de marzo, y hasta el momento han entregado cerca de 40 finiquitos.

Señaló que en el mes de abril se tendrá otro grupo de trabajadores y en mayo el tercero, con el compromiso de cubrir el pago conforme fueron saliendo, por lo que dijo que revisarán que continúe liberándose los pagos.

En el caso de la Sección 288 también están por cubrir el pago de los 70 obreros que salieron en el mes de marzo, y la próxima semana deberá concluir el pago del primer grupo que salió y posteriormente en mayo se cubrirá al segundo grupo.

Por su parte Julio César Aguilera Vocero de la Sección 288 exhortó a los ex obreros que se ponga atención al momento de hacer el deposito del cheque y se elija bien, esto después de la denuncia que realizó un ex obrero, que deposito su cheque en Bancomer y posteriormente no le permitieron disponer del efectivo.

Por lo que dijo que deben checar bien, para evitar que se presenten este tipo de problemas, que afecta la economía familiar.