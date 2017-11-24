Pagan hoy cuotas retenidas en la 147

La espera terminó para los trabajadores agremiados a la Sección 147, quienes a partir de las nueve de la mañana del día de hoy recibirán el dinero de las cuotas que fueron retenidas desde el 2008, con una erogación general aproximada a los 50 millones de pesos, que se entregará a los más de 3 mil 800 trabajadores afiliados a este sindicato.

A tres meses de que se llevó a cabo el recuento con los trabajadores de la Sección 147, en el que los trabajadores de la siderúrgica Uno eligieron al Sindicato Democrático, se realizará el reparto de las cuotas que les fueron retenidas.

Érick Gómez Herrera, vocero de la Sección 147 señaló que con esto se dará cumplimiento al compromiso que se hizo con la base trabajadora, a pesar de las voces que señalaban que no se iba a dar.

Mencionó que para la entrega de este recurso se contará con el apoyo del departamento de Seguridad Pública, que vigilará el recinto durante los días en que se hará entrega de esta importante cantidad, para evitar que no exista ningún inconveniente.

Para esto el comisionado de Seguridad Roberto Ibarra, así como el regidor Maurilio Moreno solicitaron el apoyo del departamento para reforzar la vigilancia en el recinto.

La entrega a los más de 3 mil 800 trabajadores en activo se hará el día de hoy y el sábado en el mismo horario, mientras que el próximo lunes se entregará el dinero a extrabajadores o beneficiarios, en dado caso que el trabajador ya haya fallecido se le tiene que entregar la cuota que aportó a la viuda o beneficiarios.

Recordó que la cifra que se entregará será alrededor de 50 mdp y cada trabajador recibirá una cifra distinta de acuerdo a su antigüedad, la categoría, bono por departamento, altura, ya que cada quien tuvo una aportación diferente de estas cuotas.

Asimismo hizo un llamado a los trabajadores para que cuiden el recurso que se entregará y lo inviertan de la mejor manera, señalando que es un dinero que no esperaban y que viene a beneficiar su economía familiar.