Pagan imputados la prueba de ADN

Un juicio de paternidad es un proceso costoso, donde el hombre debe pagar la prueba de ADN y en caso de ser positiva, además de dar su nombre está obligado a la manutención del o los menores.

El magistrado del Distrito Judicial de Monclova, Miguel Ángel Ramírez, comentó que en las últimas modificaciones que se hicieron a la ley se estableció un procedimiento para el reconocimiento de paternidad al que pueden ser sometidos los hombres que no quieren responsabilizarse de sus hijos.

El magistrado del Distrito Judicial de Monclova, Miguel Ángel Ramírez.

Indicó que este tipo de proceso se lleva ante el juzgado familiar, donde son sometidos a una prueba de ADN que es idónea pues tiene una asertividad del 99 por ciento.

El representante del Poder Judicial en Monclova aseguró que es un trámite un tanto costoso, pero la madre que lo promueve, puede solicitar que sea el padre quien lo pague como parte de las costas del procedimiento.

Dijo que lamentablemente muchas personas cuando saben que serán sometidos a una prueba de sangre para acreditar algún lazo deciden no presentarse, pero esta ausencia resulta contraproducente, pues se da por omisión.

“Al acreditarse el lazo de parentesco se le obliga a que le de los apellidos para que lo reconozca ante la ley, además se le obliga a cumplir con su responsabilidad de darle los alimentos y no es solo para los hijos dentro del matrimonio también extramaritales”, recalcó el Magistrado.