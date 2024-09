Paro del Poder Judicial afecta economía regional.

El paro de labores del Poder Judicial de la Federación afecta también la economía de la región, esto al detener los procesos y reclamaciones, que en su mayoría son de carácter económico.

El abogado Héctor Garza Martínez, informó que el paro que realizan trabajadores del poder judicial en reclamo a la reforma que impulsa el Gobierno Federal, no solo retrasa los juicios y procesos, como el caso de AHMSA, sino que también representa un golpe a la economía local.

De acuerdo a las condiciones actuales, los juzgados únicamente atienden urgencias, que son casos en los que se violenten los derechos humanos de una persona, sin embargo el resto de los casos están suspendidos.

Esto paraliza también la economía de una ciudad, porque en los juzgados la mayoría de las reclamaciones son de carácter económico, hablando de juzgados civiles, mercantiles, que al considerar que se están violentando los derechos propios o de sus clientes, acuden ante las instancias correspondientes, una de ellas, el Poder Judicial de la Federación que ve el tema de amparos.

"Ahorita no están resolviendo situaciones, no hay sentencias y esto nos lleva a nosotros a tener también un rezago en nuestro actuar, en nuestra profesión y todo esto implica que nos está faltando tiempo para poder recuperar dinero, en caso que sea por temas de morosidad, así que la economía no avanza".

En el caso de Altos Hornos de México señaló que se mantiene suspendido el proceso y dijo que falta mucho tiempo para que se defina la situación del Concurso Mercantil y proceso de quiebra de la empresa.