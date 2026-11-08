Paros técnicos por aranceles y falta de acero

La industria metalmecánica de la región Centro prevé un cierre de año "comprometido" por la falta de acero y el impacto de los aranceles, que reduce los niveles de producción, y obliga a las empresas a aplicar paros técnicos parciales, con una afectación inicial para cerca de 100 trabajadores.

Carlos Mata López, representante de la CTM Monclova, confirmó que este viernes una empresa inició con esta medida con la suspensión temporal en algunos departamentos, como parte de la estrategia para reducir costos operativos sin detener por completo la producción.

"Para el Sindicato de la Industria Transformadora ha sido un año con muchos altibajos y estamos esperando un cierre de año comprometido".

Paros técnicos en empresas

Los paros que se aplicarán en las empresas serán parciales y tendrán una duración de dos a cuatro días, durante ese periodo, los trabajadores recibirán el 50 por ciento de su salario tabulado correspondiente a los días de suspensión de labores, sin embargo conservar sus prestaciones.

Señaló que de manera inicial se dio la salida de 100 trabajadores, sin precisar el nombre de la empresa, pero dijo que es una situación que preocupa, sin importar el número de trabajadores.

"El número es pequeño, pero no deja de preocuparnos ni deja de impactar el bolsillo del compañero trabajador, por eso buscamos esquemas en los que no se les afecte tanto", indicó.

Mata López que existe el compromiso de la representación sindical y las compañías de buscar alternativas para no afectar a los trabajadores y sobre todo mantener las fuentes de empleo, en caso de que las condiciones del mercado no mejoren.

Cierre de año complicado

Respecto al cierre de año, explicó que varias empresas ya tienen programados periodos de descanso durante diciembre, de acuerdo con sus proyecciones anuales. En algunos casos, los trabajadores dejarían de laborar después del 14 de diciembre y regresarían hasta el 4 o 5 de enero, lo que permitirá aliviar un poco la carga.