Pasó Tatiana sin pena ni gloria

"Sin pena ni gloria", así se considera el trabajo de la ex Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, tras renunciar al cargo, al señalar que jamás se apoyo al estado y a las regiones Centro y Carbonífera, que solicitaron de manera reiterada que se declarará como zona de emergencia económica ante la crisis que golpeo en 2020 y 2021.

El Vocero del Sindicato Nacional Democrático, Gerardo Flores Escobedo señaló que en realidad no se tuvo ningún resultado del trabajo de la ex funcionaria federal, a cargo de la cartera de economía.

Pasó de largo su trabajo, sin atender las necesidades de las regiones Centro, Carbonífera, en general en todo Coahuila, y únicamente esperan que la persona que sea designada, dé un mejor resultado.

Comentó que durante la crisis que se vivió por la pandemia, así como la situación que se originó por el tema de Altos Hornos de México, representantes de las diferentes cámaras empresariales, alcaldes, entre otros representantes, solicitaron a Tatiana Clouthier que se declarará zona de emergencia económica, pero jamás se aceptó.

"Jamás se obtuvo una respuesta de ella, a pesar de la situación por la que estaba pasando la gente por la falta de empleo, el cierre de empresas, pero no atendió las solicitudes que realizaron los diversos sectores, tampoco se tuvo un programa para atraer inversiones o generar fuentes de empleo".

Señaló que jamás se puso atención en Coahuila o las regiones, no impulsó la llegada de nuevas empresas a pesar de la falta de oportunidades como se dio en la Carbonífera tras el cierre de algunas minas como Micare, pero la Secretaria el Gobierno mostraron su desinterés al estado.

"Esperemos que la persona que venga ahora sepa y entienda que Coahuila también es parte de México y que la ex funcionaria, no deje el cargo para buscar algún otro cargo en la política, porque en los cargos que ha demostrado que no es capaz con los cargos que tiene", indicó.