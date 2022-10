Pedirá Diputada se regule publicación de suicidios

La Diputada Federal Cristina Amezcua González presentará una iniciativa para regular el manejo de los suicidios a través de los medios de comunicación, ante el aumento de estos casos en los últimos meses, con el fin de restringir el acceso a este tipo de información a los menores de edad.

La legisladora monclovense señaló que el incremento que se registra en los suicidios es un tema que preocupa y ocupa a las autoridades, por lo que se tienen que hacer acciones para tratar de disminuir el impacto en la población.

Mencionó que si bien el sector salud, educativo y autoridades estatales y municipales están haciendo su parte para tratar de atender la problemática por la que atraviesan tanto jóvenes como la población en general, aún se tienen que tomar otras medidas, ya que los casos se siguen registrando.

Indicó que un tema importante y que expondrá ante la Cámara de Diputados, es el manejo de la información a través de los medios de comunicación, la cual podrían tener un efecto negativo en la sociedad.

Señaló que el manejar la información de una manera irresponsable en la que se detalla la forma en la que una persona se quita la vida, genera una cadena que puede incitar y dar ideas a las personas de como pueden hacerlo, por lo que el manejo se debe de dar de una manera responsable.

Mencionó que existen regulaciones en otros países como Alemania, en donde se tiene un código de conducta para la prensa, que es la que regula el manejo de la información en este sentido.

"Creo que el manejo debe realizarse de manera responsable, lo que ayudaría a combatir este problema, evitando que salga todos los días en primera plana, de manera amarillista, y que genera ideas en los adolescentes".

Comentó que las redes sociales potencializan esta difusión, debido al acceso que tienen los jóvenes a esta información que los incita a tomar este tipo de decisiones.

Otro de los aspectos que se deben considerar, dijo, es enfocar acciones hacia los padres de familia, ya que en muchas ocasiones los jóvenes manifiestan que requieren ayuda, que se encuentran un estado de depresión, no se les toma en cuenta, no les creen y no les brindan el apoyo que necesitan.