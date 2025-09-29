Juicio Oral de Pedro Periquín Diferido Nuevamente

A más de un año de los hechos violentos registrados en el ejido Antiguos Mineros del Norte, el juicio oral contra Pedro "N", alias "Periquín", fue diferido nuevamente y reprogramado para el próximo 20 de octubre, pese a que estaba previsto que iniciara este lunes de forma virtual.

El acusado enfrenta cargos por tentativa de feminicidio y homicidio calificado en grado de tentativa, tras un brutal ataque con machete contra Yajaira "N" y sus padres, Arturo y Margarita, quienes resultaron gravemente heridos. El caso, correspondiente a la causa penal 551/2021, se encuentra estancado en la etapa intermedia y suma ya 10 aplazamientos de audiencia.

Durante la última audiencia, la defensa insistió en que es indispensable un nuevo dictamen psiquiátrico para determinar si Pedro "N" tiene plena capacidad mental para enfrentar un juicio ordinario o si debe ser tratado bajo un procedimiento especial debido a una posible inimputabilidad.

La abogada defensora señaló que su cliente presenta comportamientos erráticos, como no poder decir su nombre completo o responder incoherencias al ser cuestionado por la jueza sobre si comprendía sus derechos. Argumentó que, pese a la gravedad del caso, el derecho del acusado a un juicio justo debe ser garantizado.

Siguen esperando justicia desde los hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2021, cuando "Periquín", presuntamente bajo los efectos de las drogas, irrumpió en la casa de la familia con un machete.

Según las investigaciones, Pedro atacó a Yajaira, con quien mantenía una obsesión amorosa no correspondida. Le provocó una fractura craneoencefálica y heridas en las manos. Sus padres intentaron defenderla, pero también fueron agredidos. Margarita perdió varios dedos, y Arturo sufrió lesiones severas en la cabeza y extremidades.

El imputado fue detenido poco después y vinculado a proceso, siendo enviado al penal. No obstante, los constantes cambios de defensa, intentos fallidos de procedimiento abreviado y la solicitud de evaluaciones mentales, han impedido que el juicio oral inicie formalmente.