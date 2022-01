Pega ómicron a Coahuila

La variante del Covid-19, Ómicron ya se encuentra en Coahuila y se estima que la mayoría de los casos que se han registrado durante los últimos días corresponden a esta variante, la cual tiene una mayor transmisibilidad, pero con síntomas más leves, indicó el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Durante los últimos días se ha tenido un incremento considerable en el número de contagios de Covid en el estado y se espera que este incremento se mantenga durante esta y la próxima semana.

El comportamiento que ha tenido el virus en los últimos días, demuestra que es una variante con mayor transmisibilidad, pero también con síntomas más leves, como una pequeña gripe o un picor en la garganta, por lo que se estima que los casos que se están registrando son de la nueva variante.

El mandatario estatal señaló que en sí, únicamente se han confirmado tres casos de Ómicron en el estado, sin embargo ya no se han realizado estudios para determinar la variante que se está registrando, ya que no se tiene necesidad de ello, ya que el comportamiento del virus es claro.

"Aquí está el Ómicron, está en Coahuila, parte de los contagios y la aceleración que se da en los indicadores hacía un mayor número de contagios, demuestran que (el Ómicron), ya está aquí".

Indicó que se ha demostrado que esta variante pasa rápido, en un periodo aproximando de 10 días, tiene una menor temporalidad y los síntomas son más leves, sin embargo señaló que se deben tomar todas las precauciones sobre todo con personas que no están vacunadas o tienen alguna comorbilidad.

El Gobernador mencionó que se está entrando en otra de las etapas críticas de la pandemia, sin embargo no se genera un impacto en la hospitalización, ni fallecimientos, y en los casos que se han registrado, son personas que no están vacunadas o no cuentan con su esquema completo.

Riquelme Solís, dijo que ante el aumento en el número de contagios, reducirá la movilidad en el estado, esto en coordinación con las autoridades municipales, en donde se evitarán los eventos masivos, los espectáculos, pero reitero no que no se restringirán la actividad en los restaurantes y comercios.

En cuanto al regreso a clases presencial, dijo que se analizará el caso particular de cada una de las escuelas, para determinar las que pueden regresar y aquellas que deberán continuar de manera virtual, esto dependiendo de las condiciones de los planteles y que no se reporten contagios.