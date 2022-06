Pérdida de agua por tomas clandestinas

Tanto las tomas clandestinas como las fugas, son las principales causas de desperdició de agua potable en Monclova y Frontera, por lo que SIMAS mantiene una estricta vigilancia para identificar estos problemas, y aplicar sanciones a las personas que incurran en estas faltas.

Ante la crisis que existe por la disminución de mantos acuíferos por la sequía, se mantiene una estricta vigilancia para detectar los factores que puedan llevar a desperdicio o perdida de agua, así lo mencionó el alcalde Mario Dávila Delgado después de que en Nuevo León se identificaran pozos clandestinos.

Señaló que en el caso de Monclova constantemente se están revisando las situaciones que se pueden dar, una de ellas las tomas clandestinas que es uno de los motivos por el que se pierde líquido, no sólo por ser cuentas que no están registradas, sino que las instalaciones presentan fugas.

Personal de SIMAS detecta e investiga estas tomas clandestinas, las cuales son canceladas y se aplica una multa.

"La gente finalmente acepta que tiene la toma clandestina, se elabora un estudio y se cobra una multa, se hace un promedio de lo que pudiera haber consumido, se llega a un acuerdo", indicó.

Mencionó que otro tema de la pérdida de agua son las fugas, por lo que SIMAS se aboca en la reparación de las fugas que son detectadas, pero mencionó que no son solamente las que están en las calles, sino también las fugas al interior de los domicilios, por lo que hizo un llamado a la población para que revise sus instalaciones.

"Es necesario revisar que no haya fugas, que no haya servicios en mal estado y no existan tomas clandestinas, para que todos los ciudadanos podamos tener la disponibilidad de agua y no tengamos problemas como en otras ciudades".

El edil mencionó que el nivel de los mantos acuíferos ha disminuido entre un 20 y un 30 por ciento, por lo que es necesario que se registren lluvias en la región para que los mantos recuperen su nivel.