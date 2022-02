Perdona COVID a Monclova

MONCLOVA, COAH. – La cuarta ola del COVID dio tregua a Monclova, al no reportar víctimas mortales en esta ciudad. En las últimas 24 horas solo se informaron 17 contagios y permanecen internados 13 pacientes por complicaciones del coronavirus.

La Secretaría de Salud, informó a través del Reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19 que en las últimas 24 horas en la entidad se registraron ocho defunciones por complicaciones del coronavirus.

Los decesos se concentraron en los municipios: Matamoros, Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

Con respecto a los nuevos positivos del COVID, la Secretaría de Salud, reporta 102 contagios de los cuales solo 20 se registraron en la región centro de Coahuila, de estos 17 son en Monclova, dos en Ciudad Frontera y uno en Castaños.

La Secretaría de Salud, informó a través del Reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19 que en la entidad 76 pacientes permanecen internados en los hospitales de la entidad por complicaciones de esta enfermedad, de los cuales 13 están ingresados en nosocomios de Monclova.

Aunque en la última semana se han registrado considerables bajas en las cifras de contagios, hospitalizados y de decesos por COVID, -al punto de que este día no se reportaron fallecimientos por coronavirus- las autoridades de Coahuila piden a las familias no confiarse y lo exhortan a seguir extremando precauciones y no bajar la guardia contra la pandemia.

La Secretaría de Salud en México dio a conocer el nuevo Semáforo COVID federal, que estará vigente del lunes 21 de febrero hasta el 6 de marzo, es decir por dos semanas, en el Coahuila se ubica en color amarrillo.