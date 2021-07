Pese a vacuna se contagian de Covid

Coahuila

Dos trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria y del Amparo Pape.

Los trabajadores contagiados no presentaron síntomas graves.

Dos trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 04 y el Hospital Amparo Pape de Benavides dieron positivo a Covid-19 a pesar de contar con su esquema de vacunación completo, afortunadamente no tuvieron síntomas graves y se encuentran en aislamiento domiciliario.

La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Subsección 86, Marisol Guel Cruz, informó que además del personal de salud, también hay personas de la población que volvieron a dar positivo a la prueba Covid, también tenían sus dosis.

"La ventaja de la protección de la vacuna es que la persona no podrá contagiar porque su carga viral es pequeña, si adquiere el virus pero ya no es capaz de contagiar porque no está protegido, en el caso contrario a las personas que no tienen el esquema completo".

Los que tampoco han recibido la vacuna tienen el riesgo de tener complicaciones y que su carga viral sea alta al punto de ser contagiosos para el resto de la población.

"Le pedimos a la población que no se relaje como hemos visto últimamente y que a pesar de tener el esquema completo, mantengan las medidas como el cubre bocas, la sana distancia, no reuniones, lavado de manos frecuente o de traer síntomas, acudir inmediatamente a revisión".