Pide el INFONAVIT a obreros regularizarse

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), notifica de nuevo a ex obreros de AHMSA sobre la necesidad de regularizar sus pagos, a pesar del supuesto convenio que les exime de tales cobros debido a la situación crítica que enfrenta Altos Hornos de México.

Francisco Bernardo Posada Contreras, un extrabajador, compartió su experiencia reciente al recibir una notificación el pasado lunes que señala que de no pagar enfrentará un proceso judicial.

"Me están requiriendo que me acerque a las oficinas. El martes me presenté y me explicaron que están haciendo este tipo de avisos, pero también me aclararon que tengo que pagar y que debo hacer un convenio", relató.

A pesar de tener todos los comprobantes donde se evidencia el descuento correspondiente de su salario para el pago del Infonavit, Francisco se encuentra en una situación complicada.

"Ahorita debo 72 mil pesos al Infonavit, pero AHMSA me ha descontado el triple de esa cantidad. Ellos no reportaron los pagos y ahora estoy en riesgo de enfrentar un proceso judicial", explicó.

Este conflicto se agrava aún más al considerar que ha sido puntual con sus pagos durante los 19 años desde que adquirió su vivienda, cuyo costo fue de 435 mil pesos y con un crédito inicial cercano a los 500 mil pesos.

"Nunca fallé con este pago, siempre estuve al corriente. Las pocas veces que no pude fue porque AHMSA no daba las aportaciones correspondientes", añadió.

La situación es alarmante para muchos ex trabajadores, quienes ven en riesgo su patrimonio y la estabilidad de sus hogares.

"Mi casa ya casi está liquidada y ahora tengo estos problemas", expresó con preocupación. A pesar de tener documentos que respaldan todos los descuentos realizados por nómina, el Infonavit insiste en que la responsabilidad recae en los trabajadores y no en la empresa.