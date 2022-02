Pide justicia familia de atropellado

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Luego de 5 años de permanecer "sin tocar" el caso de Félix Antonio Zúñiga, joven que fue atropellado en el 2017 por Jonathan Martínez Castellanos; la familia del afectado se mostró inconforme por lo emitido por el juez, pues no se puso ninguna medida cautelar ni mucho menos se le está haciendo justicia, al no fincarle responsabilidades sobre la salud y estado clínico del afectado.

La molestia de Rosa Elena Barrera Esquivel, madre de Félix Antonio Zúñiga, es que no se ha hecho justicia desde el punto de vista en que no se le fincó responsabilidad económica para cubrir los gastos de indemnizaciones para el joven youtuber, que en el año de 2017 fue arrollado, aún más que la única medida cautelar que se tomó fue que deberá estar acudiendo a firmar, pero no hubo castigo de cárcel o detención.

"Luego de 5 años de que no tocaron el caso de mi hijo, ahora lo reabren y me dicen que ya todo está caducado y que las pruebas presentadas ya expiraron, por lo que cerraron el caso nuevamente y solamente nos quieren dar la reparación de la motocicleta; pero eso no es lo que estamos peleando, pues mi hijo quedó en estado temporalmente parapléjico y requiere al momento operaciones con valor de casi un millón de pesos, aunado a los gastos que se le deben compensar", explicó.

Dentro de los hechos históricos, fue durante el año 2017 que el joven Félix Antonio Zúñiga viajaba en su motocicleta, en la que realizaba algunos videos para su canal de YouTube; sin embargo fue embestido brutalmente por Jonathan Martínez Castellanos, dejándolo en coma durante largo tiempo y en una recuperación de la cual los médicos aún siguen trabajando para y mejorar su condición, la cual se ha asegurado no será la misma el resto de su vida.

Desde un inicio del caso la familia de Félix Zúñiga trató de qué se cumpliera con todos los gastos, sin embargo no se ha logrado hacer que el responsable cumpla con sus obligaciones.

Hasta el momento la familia del afectado está esperando a que le lleguen el laudo de la última audiencia, con la finalidad de responder con un recurso legal que pueda causar la reapertura del caso o bien hacer la reclamación correspondiente para que este caso no se convierta en una injusticia más.

"Estaremos atendiendo todo lo que se requiera y llegando hasta las últimas consecuencias para que se le haga justicia a Félix, pues es por él y por su familia lo que peleamos; pues los propios doctores han visto su situación; al igual que los jueces, y coinciden en que está en verse que no puede encontrar un trabajo, es por eso que se busca es un respaldo para que pueda sobrevivir.