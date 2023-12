Pide Monclova Justicia para Yosmi

MONCLOVA; COAH.-Con el Hashtag #JusticiaparaYosmi piden internautas justicia por la muerte de joven madre. Es un grito desesperado, clamor de justicia, de cero impunidad y castigo a los responsables por la muerte de una mujer.

Tras darse a conocer por autoridades de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en el estado de Coahuila, que el hallazgo de un cuerpo en el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto de la ciudad de Monclova corresponde al de una joven madre desaparecida desde el pasado sábado en ciudad Frontera, a través de redes sociales familiares y amigos de Yosmi Amairani colocaron en sus estados el moño negro en señal de luto.

Fue a través de esta red social que solicitaron Justicia para la mujer, sin juzgar por su trabajo, dado que la última vez que salió de su hogar, se dirigía a otro domicilio donde había sido requerida como dama de compañía.

"Duele ver como la justicia no actúa en estos casos de dolor, duelen las cosas que pasa en el mundo, tantas muertes y feminicidios y ahora nos duele lo que te paso a ti EXIGIMOS JUSTICIA! para Amairani Cázares que este caso no quede impune y que las autoridades actúen de forma correcta y castigue a las personas que hicieron esto, porque independientemente a lo que se dedicaba ella lo hacía para llevar un pan a su casa para alimentar a su hija, jamás he juzgado a gente por sus trabajos o dedicaciones todos tenemos un gran motivo por el cual sacar adelante a la familia y EXIGIMOS JUSTICIA!

"Mi más sentido pésame para toda su familia #JusticiaparaYosmi" "Dios le dé pronta resignación Q.E.P.D y la culpable lo castigue como se merece" Se describe en algunos de los post de amigos y familiares.