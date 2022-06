Pide Pepe Mazter disculpa Pública

Pepe Mazter, acusado de agredir físicamente a su ex esposa, pidió una disculpa pública sobre todo a las mujeres por lo sucedido, dijo que todo empezó por que su hijo traía el pelo teñido, ella mencionó que siempre a finales de ciclo escolar se lo pinta y él lo sabía.

"Caí, pasaron muchas cosas y caí, ya me estaban esperando para la grabación, esta señora se refirió a mi mamá en mal aspecto", comentó, dijo que la casa en la que vive su ex esposa y sus hijos es de su madre de Pepe Mazter y que aunque les ha pedido que la dejen, no lo han hecho y no los ha querido sacar.

Explicó que ese día fue a la escuela por sus hijos y se dio cuenta que el niño trae el pelo de color naranja, cuando fue a dejarlo con la mamá, le dijo que por qué le permitía andar con esos pelos y fue cuando empezó la discusión.

"Yo ya me iba cuando se refiere a mi mamá de una manera despectiva, no me gusta, fue donde me regresé la encaré diciéndole que con mi mamá n se metiera porque gracias a ella tiene un hogar, fue una situación muy difícil por eso me disculpo con todas las mujeres", comentó.

Dijo que ella la golpeó primero, fueron en dos ocasiones, él la aventó pero asegura que nunca le pegó, dijo que esta situación no tiene nada que ver con el grupo al que pertenece que es Mazter, después de todo eso le hablaron sus hermanos y lo amenazaron por lo que mencionó temer por su vida.

Por otro lado Iris Díaz, su ex esposa dijo que el motivo de la discusión es absurdo pues comentó que su hijo siempre se tiñe el pelo cuando está por salir de clases, es algo común, incluso mostró una fotografía en la que aparece ella, su hijo, están acompañados de la que era su amiga y que ahora es esposa de Pepe Mazter, en esta fotografía aparece el hijo con él pelo teñido.

Señaló además que él tenía buena relación con uno de sus hermanos y que obviamente sus hermanos le hablaron por teléfono para reclamarle por la agresión en contra de Iris, algo que cualquier hermano hubiera hecho.

Señaló que ya lo denunció y que espera que no se vuelva a repetir pues de lo contrario no volverá a quedarse callada como en muchas ocasiones lo hizo para no afectarlo de manera personal.