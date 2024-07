Piden a acreedores ser flexible con Altos Hornos.

Ante las circunstancias actuales de la empresa Altos Hornos de México, el escenario de la quiebra es el más factible, debido a las deudas con las que cuenta la empresa, sin embargo representantes de los trabajadores piden a los acreedores flexibilidad en caso de que se les presente una propuesta.

Faltan 17 días para que se declare la quiebra de AHMSA al no establecer un acuerdo entre la empresa y los acreedores, quienes siguen en espera de que se les presente una propuesta para el pago del adeudo que se tiene, la cual no se ha hecho y muchos de ellos no esperan que se dé.

Debido a la falta de acuerdo, el escenario de la quiebra se va definiendo cada vez más, sin embargo trabajadores de la empresa, aún tienen la esperanza que la situación cambie en los próximos días.

Francisco Ríos Treviño, Secretario General de la Sección 288 señaló que aun esperan que se presente una propuesta y se lleve a cabo una negociación que permita la reactivación de la empresa antes de la quiebra.

Mencionó que la quiebra de AHMSA sería catastrófico para los trabajadores, las familias y la región Centro, que a pesar de que se minimice, parte de la economía depende de Altos Hornos de México.

Indicó que los empresarios deben ver a futuro y ser flexibles para llegar a un acuerdo, en el que antepongan el trabajo para los próximos años.

"El futuro de la empresa depende de ellos, yo se ve que van a perder parte de su dinero, de su patrimonio, sin embargo quedan muchos años por delante, en que se puede trabajar y pueden mantener ellos su trabajo al igual que nosotros", indicó.