Piden a obreros no ser pasivos

MONCLOVA; COAH.- El abogado Héctor Garza advirtió a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que no deben esperar pasivamente a recibir lo que les corresponde, sino que deben actuar para proteger sus derechos y patrimonio. En el contexto del concurso mercantil de la empresa, Garza señaló que es común que se utilicen estrategias para evadir pagos y ahorrarse dinero, lo que consideró una "mala praxis".

Garza enfatizó que los trabajadores deben tomar la iniciativa y no confiar en que les informen sobre lo que les corresponde recibir. "La pregunta es, ¿quién es trabajador y quién no? ¿Quién tiene derecho y quién no?", cuestionó. Aclaró que los trabajadores con sueldo y aquellos que ya no reciben pago, pero tienen derechos a prestaciones y liquidación, deben tomar medidas para asegurar sus derechos.

Actualmente, los juzgados laborales federales y el centro de conciliación están abiertos y disponibles para atender a los trabajadores. Garza instó a los afectados a no esperar y a actuar para proteger su patrimonio, ya que la Comisión de Conciliación puede causar daño si no se toman medidas preventivas. "No hay que esperar, hay que actuar", concluyó.

Es importante que los trabajadores de AHMSA tomen en serio el consejo de Garza y busquen asesoramiento legal para asegurar sus derechos y recibir lo que les corresponde en este proceso de concurso mercantil. La proactividad y la protección de sus intereses son clave en este momento.