Piden a padres acercarse a hijos

Teddy Fuentes/La Voz.- "Para evitar suicidios en los jóvenes es importante acercarse a ellos, darle importancia no solo a sus necesidades sino también a sus conflictos, porque en ocasiones como padres de familia nos enfocamos a darles cosas materiales y no nos damos cuenta lo que ellos presentan internamente, lo cual los lleva a salir por la puerta falsa al sentirse poco entendidos y no valorados".

Celina Hernández Mata, Psicóloga adjunta al DIF municipal dijo que el año 2021 estuvo marcado por una gran cantidad de suicidios e intento de suicidios debido a la falta de confianza y acercamiento entre padres e hijos, quienes por la carga de trabajo llegan en ocasiones de mal humor a casa y se olvidan de ver como se encuentran sus hijos.

Mencionó que los joven la mayoría de las ocasiones muestran cambios de comportamiento e incluso utilizan las redes sociales para dar a conocer su estado de ánimo, colocando post tristes e incluso algunas imágenes donde se muestran personas solitarias o con la intención de quitarse la vida, señales que deben ser tomadas en cuenta por los padres de familia para evitar así que los muchachos atenten contra su vida.

La psicóloga comentó que cuando se dialoga con un joven que ha intentado quitarse la vida, en la mayor parte de los casos este se muestra ausente y habido de amor y cariño, asegurando que aunque sus padres les den todo en cuanto a ropa, dinero, celulares y otros objetos, les falta amor, comprensión, cariño y ser escuchados.

La especialista en psicología comentó que es la época navideña donde más intentos de suicidios se presentan, pues algunas personas no pueden con la soledad que les causa la pérdida de un ser querido, la falta de empleo, las limitantes económicas, el ser abandonados por su pareja e incluso por tener bajo rendimiento escolar.