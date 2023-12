Piden a taxistas no subir tarifas

Tras señalar que tanto el servicio de taxi como el transporte urbano registran ya una demanda mayor de pasaje, el regidor del transporte Rogelio Ramón destacó que los taxistas están advertidos de no aumentar tarifas en esta temporada, y los servicios de Indriver, Uber y otras plataformas no pueden ser controlados en los cobros.

Sostuvo que desde hace un tiempo se habló con los representantes de taxis en Monclova, "Ya les habíamos dicho que se pusieran las manos en el corazón y no aumentaran la tarifa".

Hasta ahora, no hay quejas de usuarios, referente a que se les aplicará una tarifa mayor, indicó el entrevistado.

Dijo que hay tarifas ya registradas en el departamento de transporte en consideración al kilometraje que recorren desde el punto donde levantan el pasaje hasta donde brindan el servicio.

En caso de que haya quejas, los usuarios afectados pueden acudir a la Dirección del Transporte a hacer su reporte, ya sea vía telefónica a través del conmutador de Presidencia de ahí son comunicados, o bien, las oficinas están en Seguridad Pública.

El regidor del transporte dijo que los servicios de plataforma no se pueden controlar sobre lo que cobran a los usuarios porque no están registrados y no tienen manera de detectar o comprobar que realmente prestan el servicio y lo que cobraron.

"Creíamos que por la situación que pasa Monclova debido al cierre de Ahmsa el circulante no fluiría como en otros años, pero sí hay mucha gente que hace uso del transporte, así que al menos en este servicio público, no creo que haya afectación", finalizó.