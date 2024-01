Piden apoyo para Lucy

San Buenaventura.-Hoy en día, las redes sociales se han convertido en un espacio de sociedad y apoyo en la comunidad. En una muestra de solidaridad, la comunidad de San Buenaventura se moviliza en apoyo a la señora Lucy, residente del municipio, quien actualmente se encuentra hospitalizada en el Amparo Pape de Monclova debido a una severa infección en su pierna.

Andrea Torres, a través de las redes sociales, ha lanzado un llamado urgente solicitando la colaboración de la comunidad para realizar rifas con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados a cubrir los gastos médicos y de tratamiento de la señora Lucy. Lamentablemente, la paciente no cuenta con el respaldo de familiares para afrontar estos costos.

"Lucy es una señora que tiempo atrás fue atropellada en San Buenaventura y de la cual el causante como muchos no se hizo responsable, a causa del accidente la operaron y pusieron una prótesis en el seguro que le fue carcomiendo la piel, no fue atendida correctamente por falta de apoyo y seguro, lleva mucho tiempo sufriendo malestares e infección tras infección en su pierna."

"Hoy en día Lucy no tiene hogar, no tiene dinero, no tiene Familiares, tiene una hija que no quiere verla ni ayudarla, ya la contactaron por parte del hospital pero ya dijo por llamada que ella no se hará cargo de su mamá y tampoco la puede ni quiere ayudar" se lee en la publicación.

Este gesto solidario destaca cómo las plataformas digitales se han convertido en un espacio no solo para la interacción social, sino también para la generosidad y el apoyo comunitario. La comunidad se une con la esperanza de aliviar la carga económica que enfrenta la señora Lucy durante su difícil situación de salud.