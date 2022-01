Piden audiencia con el Gobernador

En días pasados, Juan Manuel Alba; dirigente de Antorcha Campesina de Monclova abordó a Miguel Ángel Riquelme Solís; Gobernador de Coahuila, para pedirle audiencia y revisar algunos puntos que se tienen en diferentes partes del Estado.

El gobernador estuvo por la Región Cinco Manantiales donde realizó la inauguración de un recarpeteo de diferentes calles, ahí llegaron gente de Antorcha Campesina y los atendió.

Desde el año pasado tienen temas de interés en todo el Estado, se tuvieron reuniones con diferentes secretarios y directivos, pero lamentablemente no hubo respuesta favorable, al menos no la que se esperaba, esto luego de que los directores les mencionan que no hay recursos o que hay temas que se quieren verlos directamente con el gobernador.

Por ello pidieron audiencia, volvieron a insistir porque hay asuntos en los que se necesita su atención, como el caso de la gente que está posesionada en Ciudad Acuña, tienen 4 años y no han podido obtener certeza jurídica.

Además de hacer gestiones por las bajas temperaturas, hay gente que necesita una cobija o comida caliente, eso le compete a Desarrollo Social pero también hay temas con Obra Pública y más gestiones no solo para la gente de Monclova sino de Torreón, San Pedro, Saltillo y todo el Estado.

"El gobernador nos atiende y nos dice que lo revisará pero el problema son los secretarios, la próxima semana nos va a atender junto con nuestro líder estatal Pablo Pérez García y si no seguiremos insistiendo", comentó Juan Manuel Alba dirigente de Antorcha Campesina en Monclova.