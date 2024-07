Piden ayuden a Ángel Tadeo

Una madre de familia pide el apoyo de la comunidad para mejorar la calidad de vida de su hijo Ángel Tadeo, un niño que nació con múltiples condiciones de salud. Ángel Tadeo sufre de parálisis cerebral, autismo, sordera, microcefalia, pie equinovaro y epilepsia.

Desde su nacimiento, su madre ha luchado incansablemente para proporcionar los cuidados y tratamientos necesarios, enfrentando grandes dificultades económicas. "He luchado durante su nacimiento como no tienen una idea, no ha sido nada fácil", expresa la madre, destacando lo importante por cubrir los costos de estudios y medicamentos que deben ser adquiridos de manera particular.

Ante la situación, la madre de Ángel Tadeo ha organizado un evento benéfico con la ayuda del payaso Ricky, quien ofrecerá un espectáculo para recaudar fondos. A través de este evento, se busca aliviar la carga económica y asegurar una mejor calidad de vida para Ángel Tadeo.

"Quiero seguir luchando para una calidad de vida de mi hijo, es por eso que les pido de corazón que me apoyen", solicita la madre, quien ha puesto a disposición su número de contacto, 8661225057, para la adquisición de boletos. Asimismo, agradece a la organización Donando con Corazón, que ha sido testigo de la lucha diaria de Ángel Tadeo y su familia.

Para aquellos interesados en colaborar, la madre pide que los boletos sean adquiridos directamente a través de ella, ya que las compras en taquilla no se destinarán a su causa. "Dios te bendiga y muchas gracias", concluye su mensaje, solicitando a la comunidad que comparta la información y apoye en la medida de lo posible para asegurar el bienestar de su hijo.