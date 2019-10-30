Familiares y amigos siguen solicitando donadores de sangre para la cirugía de pierna y dental reconstructiva de Ángel Sandoval, se encuentra hospitalizado en el piso 2 cama 221 de la Clínica 7 del Seguro Social, el joven no tiene recuerdos de accidente donde perdieron la vida sus amigos Antonio Ramos y Alexis Reyes.

Lo recaudado se ha entregado a los papás de Ángel.

Ya pasaron once días desde que los bailarines de NXS sufrieron un accidente automovilístico cuando circulaban en la avenida las Torres, tras impactarse contra un camión de pasajeros estático, perdieron la vida dos de ellos y Ángel fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS.

El pasado 25 de octubre se informó que el joven estaba fuera de peligro pero tenía pendiente una operación de pierna y una cirugía dental reconstructiva, sus amigos y familiares tienen fé en su pronta recuperación.

“Pronto tendremos a nuestro hermano de vuelta, cabe recalcar que él no recuerda el accidente, así que si en un futuro hablan con él o van a verlo al hospital, sean prudentes.

Recalcamos que internamente se hacen actividades para apoyar a su familia, sin ningún beneficio para NXS porque hay gente que nos juzga diciendo que sacamos provecho de la situación”, escribieron en la página oficial.

Piden donadores de sangre para Ángel Sandoval.

Lo recaudado se entrega directamente a los papás de Ángel, agradecieron el apoyo que les han brindado hasta el momento y pidieron una vez más donadores de sangre O positivo ya que requiere diez unidades para la operación que será el día de mañana, los que deseen acudir pueden hacerlo de 7:00 a 10:00 de la mañana al banco de sangre.