Piden más agua en la colonia Asturias

Además de pedirle la atención para evitar que anden muchos perros sueltos en la calle, vecinos de la Colonia Asturias solicitaron al Alcalde su intervención con el SIMAS porque les llega cada tercer día el agua pero con muy poca presión.

En representación de los habitantes de esta colonia ubicada al sur de la ciudad, el señor Alejandro García Carreón destacó que están contentos con que se cambie el sistema de recolección de basura de contenedores a tambos, pero dijo que la sobrepoblación de perros pudiera ser un problema en este aspecto.

Mencionó que él en lo particular no tiene animales en su casa, pero seguido encuentra excremento en su patio porque se meten a su propiedad los perros que andan sueltos.

Dijo que desconoce si los perros tienen dueño o no, e incluso mencionó que no siempre son los mismos, pero ya han hablado varias veces a lo que menciona como "la perrera" pero no han atendido los reportes.

Por otra parte, Alejandro García destacó que también quieren que se les de una solución al problema del agua, y es que antes tenían servicio las 24 horas, pero ahora, no conforme con que se limitó bastante el horario, ya que tienen de seis de la mañana a 1 de la tarde, pasan más de 40 horas sin agua.

Y aunado a eso, llega con muy poca presión y ha obligado a los vecinos a comprar tinacos y hasta bombas para poder subir el líquido y que haya abasto al interior de los hogares.