Pierde IPhone y se lo regresan

La honestidad de un joven trabajador del estadio Monclova quedó demostrada ya que al concluir la inauguración de la temporada 2023 recogió una bolsa que además de contener efectivo, tenía en su interior un teléfono celular marca IPhone, lo cual regresó sin pensarlo dos veces, acción que fue aplaudida por una gran cantidad de personas quienes agradecieron por su noble acción.

Alexis Arzate Sánchez es un joven de 18 años que por la situación económica no pudo seguir estudiando la preparatoria, sin embargo diariamente acude a trabajar desde las 7:00 de la mañana en un negocio de quesadillas para después a partir de las 5:30 de la tarde seguir laborando en el estado Monclova al lado de su papá quien vende algodones.

Alexis dijo que fue gracias a los principios que sus padres le inculcaron que no dudó en entregar el bolso que encontró en el estadio, pues de forma inmediata la llevó al área de seguridad para que ahí fuera resguarda.

"Me dio miedo recoger el bolso pues sé que uno no puede agarrar lo que no le pertenece, pero también me di cuenta de que si lo dejaba ahí alguien podría robarlo, por lo que lo tomé y lo entregué a los guardias, no le voy a negar, iba temblando porque las personas no siempre reaccionan bien, pero sé que las cosas se deben regresar a su dueño y cuando vi a una señora y un joven en el lugar donde recogí el bolso, los llevé de forma inmediata a que se les entregara".

El joven es hijo del señor Salvador Arzate Ortiz y de Iris Berenice Sánchez Martínez quienes se dijeron orgullosos de su hijo, quien siempre ha sido una persona honesta y muy trabajadora, además de buen hijo, pues su sueño es salir adelante para ayudar en la manutención de sus hermanos, sus padres y su abuelita a quienes quiere y respeta mucho.

"Yo no tengo un teléfono pero eso nada tiene que ver, no podía tomar lo que no es mío porque mis padres me inculcaron que todo cuesta y la gente hace un gran esfuerzo por hacerse de sus cosas, por lo que nunca pasó por mi cabeza abrir el bolso".

Arzate Sánchez dijo que aunque dejó la preparatoria, su sueño es reunir el dinero para volver a inscribirse pues el objetivo es terminarla y seguir con una carrera profesional, pues asegura ser muy bueno para dibujar y quiere ser arquitecto.

"A mí no me avergüenza trabajar vendiendo algodones y quesadillas para reunir el dinero y comprar mi propio teléfono, sé que el día en que me vaya económicamente bien va a llegar y quiero estudiar para salir adelante, yo le digo a los jóvenes que sean decentes, que lo que no es nuestro no se toca, que todos hacemos esfuerzos por hacernos de nuestras cosas y es mejor trabajar para poder conseguir lo que queremos en un futuro".