Pierde la batalla alumno del Tec

Luego de luchar contra la leucemia durante más de un mes, falleció el joven Oscar de la Cruz López a los 21 años de edad. Fue una persona que marcó un antes y después en el deporte que tanto amaba, el basquetbol, y será recordado por decenas de deportistas en la localidad.

Empezó a jugar basquetbol desde los 10 años y sus inicios fueron en la Academia de Basquetbol Monclova, a la postre se desarrolló como gran atleta participando en ligas semi profesionales y fue jugador de paga en algunas.

Gano campeonatos individuales, como la Liga municipal de Monclova, participo en la Liga V COMPLEX, una de las más importantes donde participa el estado de Nuevo León, y la ciudad de Saltillo y Monclova, equipos que prácticamente pagan una nómina.

Su logro más reciente fue el subcampeonato en la Liga del Norte de Coahuila con la academia Ballers. Será recordado por todo el mundo deportivo ya que marcó un antes y después en la localidad.

"No hay palabras para expresar lo que siento en estos momentos, no logro entender porque me duro tan poquito el amor de mi vida, siempre te recordaré con esa sonrisa, con tus chistes difíciles que no entendía y me tenías que explicar, con tus mil maneras diferentes de hacerme la más feliz, con tu gran ánimo día a día para salir adelante", escribió Denisse Segura, novia de Oscar.

Por su parte, el Tecnológico Monclova lamentó el fallecimiento de su alumno Óscar De La Cruz López, estudiante del programa de Ingeniería Mecánica turno nocturno en octavo semestre, quien por complicaciones de salud dejó de existir el pasado 2 de mayo del presente.

El Director del plantel, Raúl Farías Martínez expresó sus condolencias a través de la página oficial, esperando pronta resignación a sus familiares y amigos por tan irreparable pérdida.

"El joven Óscar era alumno de octavo semestre, quien además de mantener un buen nivel de aprovechamiento académico, también participaba de forma destacada en el equipo de básquetbol representativo del plantel, siendo su capitán y portando el número 4"

El entrenador Pedro Herrera destacó que desde el 2018, Óscar se integró al equipo de la universidad con gran dedicación y liderazgo, siempre como un ejemplo de entrega y compromiso con sus compañeros y la camiseta del plantel.

A pesar de su corta existencia, Óscar fue un ejemplo de disciplina, perseverancia y dedicación en su formación universitaria, tanto académica como deportiva, por lo que todos los estudiantes, docentes y personal de la universidad lo recordarán de manera permanente.