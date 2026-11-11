Recaban firmas de exobreros de AHMSA para padrón de apoyos federales

Dirigentes del Grupo de Defensa Laboral iniciaron el levantamiento de firmas e integración del padrón de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), con el propósito de formalizar la entrega de las listas de solicitudes ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El vicepresidente de la agrupación, David Perales Fierro, confirmó que la mesa directiva recopila las adscripciones de la base trabajadora para dar seguimiento a los expedientes entregados previamente en las oficinas centrales de la dependencia federal en la Ciudad de México.

Propuesta de apoyo económico para trabajadores

La iniciativa contempla dos vertientes de apoyo económico: la asignación de un préstamo o paliativo financiero de 50 mil pesos por obrero para hacer frente a la contingencia decembrina, así como la intervención directa del Gobierno Federal para asumir el pago de los 210 millones de dólares correspondientes a las indemnizaciones y finiquitos de la plantilla laboral.

"Seguimos en la misma mecánica de ver los planteamientos que hizo la gente aquí y que hemos llevado a la Ciudad de México como mesa directiva. Estamos pidiendo un préstamo de perdido de 50 mil pesos que sea un paliativo para la gente en esta Navidad, y por otro lado, que el Gobierno pague las terminaciones conforme a la ley y después recupere el dinero al capitalizarse o venderse la empresa", explicó Perales Fierro.

El directivo sindical refirió que, durante los recientes encuentros con personal enviado por la STPS a la región, los representantes gubernamentales escucharon las inconformidades de los obreros; sin embargo, aclaró que la comisión carecía de facultades para autorizar los montos solicitados.

Continuación de la recolección de firmas

Por ello, la organización continuará con la recolección de firmas y datos de los trabajadores para respaldar la gestión ante la Presidencia de la República y los titulares de las dependencias federales, con el fin de acelerar la radicación de los recursos antes del cierre de año.