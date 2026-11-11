Despliegan operativo de seguridad por el Buen Fin en Monclova

Con el propósito de salvaguardar el flujo monetario y la integridad financiera de los ciudadanos durante las jornadas de compras del Buen Fin, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha un dispositivo especial de vigilancia en puntos de alta afluencia económica de la Región Centro.

El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) en esta demarcación, Everardo Lazo Chapa, informó que en el despliegue participan la Policía Municipal, la Policía del Estado y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La estrategia combina patrullajes disuasivos con agentes uniformados y labores de inteligencia a cargo de elementos vestidos de civil.

"Se realizan operativos en centros comerciales, bancos y cajeros con la finalidad de brindarle seguridad a la ciudadanía en las transacciones que realice durante el Buen Fin. Por instrucción del fiscal general, Federico Fernández, estamos muy atentos a cualquier incidencia", precisó el funcionario.

El jefe policial detalló que la vigilancia se concentrará en las áreas con mayor densidad comercial del municipio, tales como el sector Centro, el centro comercial Paseo Monclova y los diversos corredores bancarios de la localidad, cubriendo la totalidad de los horarios de atención al público.

Alertan sobre fraudes digitales

Ante el incremento de la derrama económica, la Fiscalía exhortó a la población a adoptar medidas preventivas al acudir a cajeros automáticos, recomendando realizar retiros en espacios concurridos y en horarios con luz de día.

De igual forma, Lazo Chapa emitió una alerta sobre los riesgos de fraude en plataformas digitales y redes sociales como Facebook o Marketplace, donde proliferan ofertas engañosas de artículos a bajo costo.

"Recomendamos que las transacciones en línea se realicen exclusivamente en sitios certificados. En caso de concretar compras por Marketplace, las partes deben citarse en lugares públicos y concurridos -como la Gran Plaza o la zona Centro-, verificar la mercancía físicamente y efectuar el pago únicamente hasta haber revisado el producto. Pedimos evitar cualquier depósito o anticipo previo para 'apartar' artículos", advirtió.

Prevención de Fraudes en Compras en Línea

Respecto a la eventual circulación de papel moneda apócrifo en la zona, el delegado puntualizó que hasta el momento la dependencia a su cargo no cuenta con reportes o denuncias formalizadas al respecto.

Recordó asimismo que la alteración y falsificación de divisas constituye un delito de fuero federal, competencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Finalmente, Lazo Chapa destacó que la FGEC mantiene canales de comunicación directa y permanente a través de grupos de mensajería instantánea con cámaras empresariales de la región, entre ellas la Canaco y la Canacintra, con el fin de brindar respuesta inmediata a cualquier solicitud de auxilio o reporte preventivo durante el periodo comercial.