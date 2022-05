Pisan tumbas y estas colapsan

Un nuevo accidente se registró en el Panteón Municipal Guadalupe hace pocos días durante un sepelio que personas pisaron las tapas de otras tumbas y éstas colapsaron así que se llevó la ambulancia a algunas personas heridas.

Así lo dio a conocer el administrador de panteones, José Javier González tras destacar que el personal del panteón les llamó la atención a estas personas que se encontraban arriba de las lápidas para que se bajaran y evitar un accidente.

Lamentablemente hicieron caso omiso y el accidente surgió, la lápida en la que estaban parados colapsó y cayeron, por lo que fue necesaria la presencia de socorristas quienes trasladaron a las personas accidentadas a un hospital para su mejor atención.

Indicó que les llegó informes que estas personas estaban bien de salud, "pasamos por esta situación muchas veces, la gente no entiende, por no rodear varios metros una lápida, o por estar en un lugar más cómodo, no capta el riesgo".

Cuestionado si se requiere de algún estudio para ver cuántas y cuáles lápidas están en riesgo el entrevistado mencionó que ya conocen cuáles son, luego que están por ahí a diario, por ello se hace la advertencia.

Además, Protección Civil acordonó las lápidas que ya están abiertas, o en peligro latente de colapsar.

Incluso, se han instalado letreros al interior del camposanto advirtiendo el riesgo a los visitantes de no pisar las lápidas pero ni hace atienden las recomendaciones y por ello surgen los accidentes.