Planta DUAL en Monclova abre 100 vacantes para costura automotriz

Monclova, Coah.- El Sindicato de Trabajadores Industriales y Textiles (STIT) de la CTM en Monclova informó que este martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre se recibirán las solicitudes de empleo para integrarse a la planta DUAL, empresa que abrirá operaciones próximamente en la región.

La compañía busca operadores con experiencia en costura automotriz, por lo que la selección de personal se realizará a través del STIT CTM Monclova, organismo que funge como enlace entre los interesados y la industria local.

Inicialmente, son 100 vacantes disponibles para personal capacitado en costura automotriz, lo que representa una oportunidad importante de empleo para quienes buscan incorporarse al sector industrial en la zona Centro-Norte de Coahuila.

Los interesados deberán presentarse en las instalaciones del sindicato, ubicadas en calle Ramos Arispe, entre Guerrero y Miguel Blanco, en el centro de Monclova, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.. Es indispensable llevar la solicitud de empleo con fotografía, ya que las contrataciones serán inmediatas para quienes cumplan con el perfil requerido.

El STIT CTM Monclova reiteró su compromiso de proveer mano de obra calificada a la industria de la región, impulsando el desarrollo económico y ofreciendo oportunidades laborales a quienes cuentan con experiencia en el sector textil y automotriz. La apertura de la planta DUAL representa además un refuerzo al empleo local, beneficiando a familias de Monclova y municipios cercanos.