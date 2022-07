Pleitos entre vecinos llegan a ser mortales

La incidencia de conflictos entre vecinos en los diferentes sectores de la Región Centro son más comunes de lo que parece, la autoridad no minimiza estos casos que van de menos a más, casos en los que incluso se han tenido pérdidas humanas derivado de pleitos entre vecinos.

Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, comentó que este es un tema al que se le debe prestar atención porque generalmente es un tema que incrementa.

Los conflictos van desde por un lugar de estacionamiento, hacía dónde corre el agua con el que la vecina limpia su banqueta y hasta por mascotas, todos estos son casos importantes para la FGE no se le resta atención.

Cuando el conflicto se genera a menor escala, extienden una invitación para que ambas partes puedan resolver de manera amistosa su conflicto y le dan vista a la unidad que existe en Monclova de medios alternos de solución de conflictos y controversias.

Cuando estos conflictos escalan a otro nivel, cuando ya los vecinos se agreden entre sí e incluso hay lesiones, hay valorarlas, la invitación siempre es a la recomposición social, ver la manera en que las cosas pueden regresar al estado en el que se encontraban y dictar medidas de protección para las personas para que dejen de agredirse.

"Es más común de lo que parece pero algunos vecinos prefieren no dar parte a la autoridad a menos que el conflicto se escape de las manos", comentó el delegado.

Dijo que estas denuncias surgen a raíz de las investigaciones, dentro de los contextos, generalmente las denuncias se omiten particularidades, no porque la gente no lo quiera hacer sino porque a veces no se considera importante, a veces son confortaciones al momento y en otros casos resulta que ya es un conflicto que ha escalado a otros niveles, pero esto ya se trata dentro de las investigaciones.

Cabe mencionar el caso que hubo en el municipio de Frontera, donde un vecino mató a otro porque un invitado de este, se estacionó frente a su domicilio y ni siquiera estaba bloqueando su cochera.