Poca incidencia de alcohol en niños

La incidencia de adolescentes o niños con problemas con el alcohol es muy mínima en Monclova, dijo que esto es un problema de conducta y aunque no siempre llega a la dependencia, invitó a los papás a estar en alerta, señaló Martha Herrera; titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

En días pasados una adolescente fue reportada por su abuela ante Seguridad Pública, mencionó que su nieta estaba agresiva ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero del caso no se dio parte de la Pronnif.

"Los problemas conductuales tratamos de canalizarlos a terapia, más que advertir pues una omisión, hacemos la investigación, a ver si los papás no incurren en alguna otra omisión, pero si son problemas de conducta, invitamos a las familias a actuar".

Dijo que sobre todo a los padres de familia a quienes se les exhorta a estar más cerca de sus hijos, a acudir a terapia, buscar ayuda y sacarlos de estos problemas, a lo mejor están por una depresión que no están advirtiendo.

Mencionó que los papás tienen la responsabilidad de estar con ellos, siendo lo que les está sucediendo, dijo que como son problemas conductuales no llegan a la Pronnif, no son vulneración de derechos por ello, no determinó cuantos casos, pero puede ser una omisión, el tema de la pandemia que afectó mucho emocionalmente y también puede ser el entorno, pero no siempre se trata de una omisión de cuidados.