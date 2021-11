Podría Gustavo perder el brazo

Nuevamente se realizará la recolección de tapitas en beneficio de Gustavo Infante, esto a través del proyecto Pumas Contra el Cancer, el pequeño recibió malas noticias, corre el riesgo de que le amputen su brazo pero confía en que Dios pronto le dará sanación.

David Martínez, de Pumas Contra el Cáncer pidió el apoyo de la ciudadanía para que donen tapitas y las lleven el próximo domingo 21 de noviembre de 10:00 a 3:00pm en las instalaciones del SNTE en calle Jamaica esquina con Avenida Acereros de la colonia Guadalupe.

Como recordará el pequeño Gustavo quedó huérfano tras la muerte de sus padres a causa del cáncer, en dos ocasiones se enfrentó a esta enfermedad, el principal fue en su brazo derecho llamado Osteosarcoma y el segundo que es el más reciente el cáncer de pulmón llamado metástasis de pulmón derecho, hace un mes le realizaron una cirugía para extirpar los tumores del pulmón y fue un éxito.

"Nos han dicho está vez que nos vamos a enfrentar por tercera ocasión al enemigo silencioso , pero esta vez más agresivo que nunca , más fuerte y devastador , el cáncer regresó a mi brazo y lo hizo de una forma muy invasiva, ¿recuerdan que mi brazo estaba hinchado ? Pues no se debió a nada mal de la cirugía, sino a que se desarrolló de una manera muy rápida un tumor, está vez no atacó el hueso, sino todos los músculos de al rededor, no le bastó con todo ese estrago, sino que hizo metástasis ahora al pulmón izquierdo, tengo ya 3 lesiones más o tumores", informó el pequeño a través de su página de Facebook.

Les dijeron que no servía aplicar más quimioterapias, que no serviría de nada, por lo que han decidido que lo mejor sería realizar la amputación del brazo, ven la posibilidad de rescatar, pero el traumatólogo dice que sería muy poco probable ya que el cáncer se podría ir con más fuerza.

Por esta razón, jóvenes, asociaciones y gente que lo ha apoyado, decidieron iniciar la recolección ya que se necesita del recurso.

Además se tendrá venta de pulseras por parte del proyecto de Pumas, esto sería para poner dos corazones contenedores de PET, en Monclova y Saltillo, pero cambiaron los plantes y el 100% de lo que se recolecte se irá para Gustavo Infante.

"Tenemos urgencia, todo será para beneficio de Gustavito, se realizará una rifa, veremos que podemos conseguir para poder rifar, pero estaremos en muchas actividades, necesitamos fondos para Gus, es importante el apoyo a tiempo, sería la recolección más importante del año", comentó David Martínez de Pumas Contra el Cáncer.