Podría haber cuarta ola Covid

La cuarta ola de Covid-19 podría ser exportada de Estados Unidos, dijo el Director de Salud Municipal quien aseguró que con la apertura de puentes habrá una mayor movilidad a la unión americana donde existen estados como lo es Texas donde no exigen ni el certificado de vacunación ni la aplicación de la misma en sus habitantes, por lo que esta situación puede generar un riesgo entre la comunidad.

Arturo González Elizondo mencionó que la gente se comienza a relajar y es por eso que el riesgo de contagio es mayor, pues acuden de manera continua a lugares donde existe un alto flujo de personas y no cuidan ni la sana distancia ni utilizan el cubre bocas cuando las autoridades no están presentes.

Mencionó que en estos días se ha visto un incremento continuo en padecimientos que presentan síntomas similares a los del covid-19 pero la gente en lugar de acudir a los hospitales covid para que les brinden atención y les realicen en caso de ser necesario la prueba rápida, se esperan a que los síntomas ya estén muy palpables y buscan la atención de un médico general, provocando que el contagio pueda darse de manera cruzada.

"Es muy importante que la gente que viaja constantemente vigile bien su estado de salud y sobre todo tome las previsiones necesarias para evitar contagios, ya que en todo el país posiblemente en los próximos días los contagios van a tener un alza por la movilidad no solo hacia Estados Unidos sino también a otros estados de la república donde se realizaron festejos multitudinarios del día de muertos".

Así mismo dijo que aunque la vacuna de cierta seguridad a las personas no se debe olvidar que existen personas vulnerables como son los niños menores de 12 años quienes aún no cuentan con su vacuna aplicada y son ellos quienes pueden ser una vía de contagio si no se vigila que cumplan con las medidas preventivas.

"Sabemos que un alto número de personas ya está vacunada, sin embargo hay que saber que nada nos asegura que no tendremos síntomas graves de covid-19, por lo que se debe de extremar precauciones pues el riesgo de una cuarta ola de contagios está latente".