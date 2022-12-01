Por pagar a PEMEX no se pagó a la CFE

A unas horas de que venciera el plazo establecido con Petróleos Mexicanos, para el pago de 50 millones de dólares, correspondientes al segundo abono del acuerdo reparatorio del caso de la planta de Agronitrgenados, representantes de Altos Hornos de México aseguraron que se cumplió con el pago.

En medio de la incertidumbre que se generó al interior de la empresa por el corte de energía eléctrica durante la mañana de este miércoles, representantes de la siderúrgica indicaron que el incumplimiento con la CFE, se debió a que se priorizó el pago de los 50 mdd que se tenía que realizar a PEMEX.

Este 30 de noviembre venció el plazo para que la empresa acerera realizara el segundo pago, dentro del acuerdo reparatorio que estableció en abril 2021 el Presidente del Consejo de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, para obtener su libertad.

De acuerdo a la información, el día de ayer se otorgó este pago, con el que la suma alcanza los 100 millones de dólares que la empresa ha pagado a PEMEX de los 216.5 millones que se comprometió a pagar hasta el 2024.

Recordar que en noviembre del 2021 AHMSA realizó el primer depósito de 50 millones de dólares, mientras que el 26 de enero de 2022 se otorgó un adelanto por 2.5 mdd y el 18 de marzo se realizó otro adelanto similar, por lo que la empresa acerera tenía pendiente el pago de 45 mdd, para el día de ayer.

Este movimiento no se veía reflejado en la Bolsa Mexicana de Valores, sin embargo se dijo que se había cumplido con él.

Cabe mencionar que de haber incumplido con el pago, las autoridades mexicanas pudieron reactivar la orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira y retomar el proceso que se lleva en su contra por la compra de la planta de Agronitrogenados y que está suspendido mientras se cumpla con los pagos.