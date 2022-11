Por un reto viral, jóvenes coahuilenses consumen clonazepam

Jóvenes estudiantes de secundaria siguen participando en un reto viral de TikTok que consiste en ingerir la mayor cantidad del medicamento controlado clonazepam y grabar en video los efectos que en ellos causa; en Coahuila ya se registró un caso en un plantel educativo en el que varios alumnos resultaron intoxicados.

Cada vez es más frecuente que los jóvenes participen en peligrosos retos virales, como el comer una papa considerada la más picante del mundo, asfixiar a una persona hasta que desmaye y en fechas recientes el Clonazepam Challenge, que consiste en tomar la mayor cantidad posible de este medicamento controlado.

En las últimas semanas, se han reportado casos de jóvenes intoxicados por este medicamento controlado que es un fármaco que actúa en el sistema nervioso y se usa principalmente para calmar ataques de pánico, convulsiones y casos de ansiedad.

Uno de los primeros casos se detectó al inicio de este ciclo escolar en la Escuela Secundaria 12, de Torreón Coahuila, en donde de acuerdo a LA OPINIÓN, algunos jóvenes ingirieron una caja del fármaco.

"Aproximadamente, empezando la tercera hora, la maestra de Español se percató de que una de sus alumnas presentaba dificultad para hablar, no hilaba completamente. Bajó y me comentó; subimos a revisar, bajé a la señorita, platiqué con ella y me dijo que había tomado unas pastillas, ella me indicó que de clonazepam", declaró Flor Alicia Amador, directora de la Secundaria.

No se reporta cuántos alumnos en total tomaron el medicamento, pero afortunadamente sólo dos de 14 y 13 años tuvieron que ser llevados a la Cruz Roja.

En las últimas semanas se han presentado casos similares en escuelas secundarias de Sinaloa y de Veracruz, al punto de que en este último estado, el gobernador emitió una alerta.

"Existe en las redes un reto de ingerir clonazepam y ver cuánto tiempo aguantas despierto antes de dormirte. Esto se juntó con una queja que ya existía de algunos padres que algunos jóvenes introducen sustancias. Le he pedido al secretario que se investigue, que exista una sanción, una llamada fuerte de atención", dijo. el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

García informó que siete estudiantes que resultaron intoxicados en Veracruz, se les encontraron 30 pastillas de clonazepam.