Predicciones 2023

Un 2023 aún con problemas económicos porque la situación de Ahmsa seguirá difícil cuando menos en el primer trimestre del año, lo que provocaría desempleo por el cierre de empresas más pequeñas; mientras que en la política Coahuila se mantiene con el PRI a la cabeza, en la persona de Manolo Jiménez aunque en un apretado triunfo.

Estas son las predicciones de Ericka "La Chamana" que concedió a La Voz de Monclova los augurios para el próximo año.

"La Chamana" nos recibió en su consultorio, En primera instancia, destacó que se resalta la crisis económica en el 2023.

Ahí puntualiza que pese a los grandes esfuerzos que ha hecho el personal directivo de Ahmsa por lograr inyectar capital a la empresa, no han logrado concretar nada, pues cuando todo parece que por fin Villa Acero se decide a invertir, algo pasa y echa por la borda los avances en la negociación.

Cuestionada sobre si se lograría esta sociedad el próximo año, "La Chamana" dijo que por fortuna ve que la empresa Altos Hornos de México sale adelante por iniciativa propia, pero para esto aún hay qué esperar unos meses más.

1 / 6 Ahmsa podría salir adelante por sí sola, pero para esto tardará varios meses para su recuperación. 2 / 6 Desde el inicio del año, comenzará el cierre de empresas pequeñas filiales a Ahmsa que ya no podrán sostenerse por la falta de pagos de la acerera. 3 / 6 Esto causará un impacto en el desempleo, que podrán recuperarse, pero muy lentamente. 4 / 6 Ericka auguró el triunfo para Manolo Jiménez en las elecciones 2023. 5 / 6 Aunque el resultado electoral "estará muy apretado". 6 / 6 El error de MORENA fue cambiar de candidato. ❮❯

Sobre el desempleo, dijo que no será en Ahmsa que se dé un reajuste, y por el contrario, vendrá de empresas filiales a la acerera que no podrán seguir soportando la falta de pagos y por ello, cerrarán sus puertas y esto perjudicará a muchos empleados.

En otro tema, en el ámbito político, "La Chamana" se aventuró a contestar de inmediato que augura el triunfo a Manolo Jiménez y que le seguirá yendo bien a Coahuila con este personaje joven, con experiencia política y sobre todo, con amplios proyectos de apoyo social.

Aclaró que hace algunos meses cuando llegaba a consultar este tema, siempre veía el triunfo para Ricardo Mejía Berdeja, quien si hubiera ido al ruedo no batallaría para ganarle a Manolo Jiménez.

No obstante, "la jugada" que hizo MORENA de cambiar al candidato y dejar a Armando Guadiana como la ´carta fuerte´ para el 2023, fue lo que cambió el destino, pues insiste que Guadiana no es competencia para Manolo Jiménez.

Aunque recalca que el triunfo del PRI va a ser muy apretado, seguirá gobernando Coahuila en donde prevalecerá sobre todo la Seguridad.

Y en el punto de la seguridad, dijo que el año que está por iniciar nos traerá muchos más indicios sobre la inseguridad que se vive en otros estados, y veremos más situaciones de riesgo, aunque el blindaje que tiene Coahuila es suficiente para evitar que ingresen, no obstante, los enfrentamientos serán más visibles.

Los coahuilenses estarán estresados por las elecciones, por un lado, los adultos mayores que nunca se les había tomado en cuenta y que ahora obtienen una beca, buscarán ser fieles a AMLO y por lo tanto a MORENA, pero el PRI hará un trabajo amplio para evitar la derrota, así que será una gran pelea.

Una pelea electoral en la que el Partido Acción Nacional no figurará, según "La Chamana" pues a pesar de que hubo ya algunas reuniones entre cabezas de partido, dijo que las cartas revelan que no se podrá llegar a un consenso, luego que en este tema político, todos quieren figurar, y como no habrá oportunidad para la gente que el PAN propone, decidirán ir solos, pero pasarían "sin pena ni gloria".

En el ámbito nacional, "La Chamana" asegura que no ve que Andrés Manuel López Obrador cambie su actitud de cerrazón, lo que lo ha llevado a cometer muchos errores en su gobierno, pero el acierto más afortunado que ha tenido, es la repartición del recurso en becas y ese es y seguirá siendo aún en el futuro su éxito.

Lo anterior, luego que al dejar la presidencia se quedará MORENA gobernando bajo la batuta de una mujer, así que en el futuro, una mujer será la Presidenta de México.

Por lo que se refiere al ámbito local y aunque las elecciones no serán en el 2023, le falta mucho más trabajo a la administración de Monclova para conservar al PAN en el poder, pues "La Chamana" dijo que aunque han registrado importantes inversiones, aún la gente palpa deficiencias en los servicios públicos.

"Yo creo que el Doctor debe reforzar más áreas, como por ejemplo Parques y Jardines a donde quiera que vas ves áreas verdes descuidadas, en mal estado, y en muchas de ellas hasta con falta de luminarias, por lo que es deficiente el alumbrado público", expresó.

Y aunque ya se hicieron inversiones en la compra de patrullas y camiones de limpieza, los monclovenses no olvidan las fallas en la recolección, así que según "La Chamana" debe reforzarse más la limpieza y la seguridad.