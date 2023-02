Presenta Juan Latapí, Historia con Monitos

El principal problema de Monclova es que no tiene una identidad sólida, porque los que más hablan mal de la ciudad son los mismos monclovenses, consideró Juan Latapí, quien con su libro "La Irreverente Historia de Monclova en Monitos", busca que se conozca el antes y después de la capital del acero.

La presentación estuvo a cargo de Horacio Domínguez Lara del taller de Historia Regional siendo la segunda edición corregida y aumentada, pues la primera edición vio la luz hace poco más de 20 años, ahora se le añadió un capítulo más de lo que ha pasado en los últimos 20 años y donde se busca dejar de lado los datos duros que tienen los libros oficiales de historia.

En palabras de su creador, Juan Latapí, el libro busca el contar la historia de Monclova de una manera agradable, simpática y para que el lector lo pueda entender y se ría, se hizo a base de monitos que él mismo hizo.

"Es de llamar la atención que en la primaria a uno no le enseñan la historia regional, si historia de la patria pero no de Monclova y nadie puede querer lo que no conoce. No soy historiador, es solo un intento de platicar los sucesos más relevantes como las fundaciones y más, de una forma más amena".

Entre lo que los lectores podrán conocer es cuántas veces se pobló y despobló, cuando apresaron a Hidalgo, como se perdió Texas, el imperio de los Sánchez Navarro, la Revolución, la llegada de AHMSA y la crisis actual de la acerera.

Señaló que el saber todo lo que ha pasado en la localidad ayudará a entender a los jóvenes y jóvenes adultos por qué los monclovenses son así y de donde vienen. Consideró que uno de los principales problemas de Monclova es que no se tiene una identidad sólida, porque los que más hablan mal son los mismos monclovenses.