Presentaciones Destacadas de Autores en la Feria del Libro Monclova 2025

La Feria del Libro Monclova 2025 invita a la comunidad a disfrutar de los eventos de su primer fin de semana, en donde tendrá una amplia diversidad de opciones gratuitas para la comunidad.

El viernes 24 de octubre destaca la presentación de la poeta coahuilense Claudia Berrueto a las 5:30 p. m., así como la presentación del escritor mexicano Vicente Alfonso a las 7:00 p. m.

Otro de los eventos destacados es la presentación del libro "Gobernar para servir" del Dr. Rogelio Montemayor Seguy, el cual se presentará el viernes 24 de octubre a las 7:30 p. m.

Este año también la feria del libro tendrá actividades en el teatro del Parque Xochipilli Uno, donde se presentarán los espectáculos "Tocando cuentos" con el escritor de literatura infantil Pepe Tachas y la Banda de Música del Estado de Coahuila el sábado 25 de octubre a las 4:00 p. m. y "El canto perdido del agua" de Percha Teatro y Grupo Zandunga el domingo 26 de octubre a las 12:00 p. m.

El sábado 25 de octubre en la Biblioteca Pape se contará con dos eventos estelares, como la charla y presentación de libro del Dr. Gerardo Herrera Corral, científico mexicano que colabora en el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra, Suiza. El otro evento es la presentación del libro "Coleccionista de experiencias" de Arturo López Gavito que se presentará a las 7:30 p. m.

El sábado 25 y domingo 26 de octubre se contará con presentaciones de autores de nuestra ciudad, quienes presentarán sus nuevas publicaciones, Bertha Alicia Quintero, Wendy Campos, Enriqueta Ramírez, Marcela Isabel, Mayra Solis, Paty Castaldi y Roy La Fuente Domínguez.

Un primer fin de semana con excelentes opciones para toda la familia, todas con entrada gratuita en las instalaciones de Biblioteca y Museo Pape, así como el Parque Xochipilli.