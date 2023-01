Presentan libro a alumnos de la FCA

MONCLOVA., COAH.-La Universidad Autónoma de Coahuila presentó el libro "Repensar en la democracia" del Doctor Adolfo Orive Bellinger quien realizó su presentación ante docentes y directivos de la Facultad de Contaduría y Administración.

"Este libro habla de algo muy sencillo, luego de que el presiente Ernesto Zedillo presentara una serie de reformas con objeto de promover la alternancia en el poder con la intención de construir la democracia en México surgieron muchas interrogantes, pues estudios demuestran que la alternancia no siempre significa democracia como tal, pues esto no significa que la decisión del pueblo sea de poder".

El libro fue dirigido para los estudiantes de la carrera de post grado de derecho de la facultad de jurisprudencia de Monclova, esto para aperturar el sentido crítico y los conocimientos que cada uno de los estudiantes tienen que adquirir.

"Los mexicanos no siempre decidimos si queremos algo diferente políticamente hablando, la democracia y la alternancia no siempre van de la mano y existen estudios que lo prueban, un ejemplo muy palpable es que el 1 de julio del 2018 el 53% de los votantes por la presidencia de la república votamos por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y a 4 años de Gobierno la economía sigue siendo neoliberal, él se sigue diciendo liberal y el régimen político no ha cambiado"

El autor del libro mencionó que antes el partido dominante era el que estuvo por muchos años en el poder y ahora es otro, pero ni política ni económicamente se ha dado un cambio y en términos ideológicos el liberalismo sigue imperando en el país, lo cual demuestra lo que indico en el libro.

Es importante mencionar que el Doctor Adolfo Orive Bellinger es Master AD VITAM de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC por lo que este libro fue muy acogido por quienes tuvieron la oportunidad de ser parte de esta importante presentación.