Día de Muertos cede espacio a Halloween en Monclova

El espíritu de Halloween se ha apoderado de la Zona Centro de Monclova, donde los escaparates y estantes de los negocios lucen repletos de disfraces, máscaras, maquillajes y todo tipo de artículos relacionados con la llamada "noche de brujas".

A pocos días del 31 de octubre, la presencia de productos alusivos a esta festividad extranjera se impone sobre los elementos tradicionales del Día de Muertos, una celebración mexicana que, año con año, parece ceder espacio ante la mercadotecnia del Halloween.

En un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, se pudo observar que los negocios ofrecen una amplia variedad de artículos, con precios que van desde los 150 pesos por una canastilla para recolectar dulces, hasta más de 400 pesos por algunos disfraces.

Los comerciantes señalan que esperan buenas ventas en las próximas semanas, ya que tanto niños como adultos buscan sumarse a las celebraciones con disfraces o decoraciones alusivas.

En contraste, la oferta de productos tradicionales del Día de Muertos —como papel picado, veladoras o calaveras de azúcar— luce más limitada en los estantes, reflejando una tendencia que cada año se acentúa más: el Halloween gana terreno en el gusto de los consumidores monclovenses.