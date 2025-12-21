Instituto Nacional de Migración habilita líneas de denuncia 24/7 para migrantes

El Instituto Nacional de Migración habilitó líneas de denuncias 24/7 para atender abusos de autoridad o extorsión contra connacionales y extranjeros, como parte del Programa Héroes Paisanos.

La medida aplica también por discriminación o maltrato en cualquier punto del país, durante su ingreso o desplazamiento.

Las denuncias pueden realizarse las 24 horas, los siete días de la semana, mediante los teléfonos 800 201 8542 y 800 004 6264 desde México.

Desde Estados Unidos, están disponibles los números 1 877 210 9469 y 52 800 004 6264 para atención directa a compatriotas en movilidad.

También se reciben reportes a través de los correos electrónicos heroespaisanos@inami.gob.mx y derechoshumanos@inami.gob.mx, para seguimiento institucional.

El INM informó que brinda acompañamiento ante las autoridades correspondientes por cada queja o denuncia presentada por personas afectadas.

La dependencia mantiene coordinación permanente con la Guardia Nacional y policías estatales y municipales para garantizar un tránsito seguro, ordenado, regular y humano.

Actualmente, el INM cuenta con presencia en puntos de internación de la frontera norte del país para reforzar la atención a paisanos.

El Programa Héroes Paisanos dispone de 253 módulos de atención distribuidos en carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses.

Durante el presente periodo, se han brindado 377 mil 651 atenciones, asesorías y orientaciones a personas en movilidad. El operativo de invierno del Programa Héroes Paisanos se mantiene vigente y concluirá el 8 de enero de 2026.

Como parte del operativo, se reforzará la presencia de agentes encargados de supervisar el respeto a los derechos humanos.