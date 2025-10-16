Programa Aquí Andamos: Transformación en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Las cuadrillas del programa "Aquí Andamos" del Gobierno Municipal, llegaron a la colonia La Amistad para beneficiar a quienes habitan ese sector y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a supervisar los trabajos, además de escuchar las peticiones de las y los vecinos.

Díaz González compartió que desde los primeros días de su administración se puso en marcha el esquema de "Aquí Andamos", con el objetivo de mejorar la infraestructura de la ciudad, tanto en las vialidades principales, como al interior de las colonias.

Afirmó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todas las obras y programas de su administración están encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.

"Este programa de Aquí Andamos se ha mantenido permanente desde entonces y ha llegado a todos los sectores de la ciudad con el fin de mejorar en el entorno de las familias, así vamos a seguir trabajando a través de las diferentes cuadrillas", afirmó el Alcalde.

Agregó que la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan de manera coordinada en estas tareas.

En lo que respecta a la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, se informó que ya son más de 52 mil baches los que se han reparado en lo que va del año y que la labor continúa todos los días para brindar mejores vialidades.

Por su parte, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que se han atendido más de 900 plazas y espacios públicos, con deshierbe, limpieza, reforestación, aplicación de pintura, reparación de juegos infantiles, entre otras tareas.

Se informó que en la colonia La Amistad, las cuadrillas de "Aquí Andamos", rehabilitaron la plaza pública que se ubica en la calle Las Maravillas, entre 14 de Febrero y San Valentín, además se hizo labor de bacheo en las vialidades de ese sector.

Quienes habitan esa colonia agradecieron al alcalde Javier Díaz González su cercanía y los trabajos de rehabilitación que se hacen en su sector, que les permitirá vivir en un mejor entorno.