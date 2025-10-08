Programación musical de la Feria Monclova 2025 revelada

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, invita a todas las familias a disfrutar de la cartelera de conciertos de la Feria Monclova 2025, que se realiza del 2 al 19 de octubre en las instalaciones del Estadio Kikapoo Lucky Eagle, en un ambiente seguro, familiar y lleno de diversión.

La feria ofrece juegos mecánicos, gastronomía regional, espectáculos y atracciones para todas las edades, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en la Región Centro. Asimismo, se implementa un operativo especial de seguridad, con el propósito de garantizar la tranquilidad de los asistentes durante todo el desarrollo de la Feria Monclova 2025.

La programación musical para este fin de semana será la siguiente:

- Jueves 9 de octubre: Arnulfo Jr., entrada gratuita.

- Viernes 10 de octubre: Edén Muñoz, cover $385. Incluye juegos infantiles gratis y también juegos seleccionados para adultos sin costo.

- Sábado 11 de octubre: Carácter Norteño, entrada gratuita. Además, en el interior del estado se presentará "Juntos", ex vocalistas de la Arrolladora Banda El Limón.

- Domingo 12 de octubre: Los Rieleros del Norte, cover $150

Durante toda la feria, los niños menores de 1.20 metros de altura y las personas con discapacidad ingresan gratis a todos los eventos.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la Feria Monclova 2025 ha sido un éxito gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez y al trabajo coordinado entre Estado y Municipio. "Invitamos a todas las familias a disfrutar de la cartelera musical del fin de semana en donde estaremos ofreciendo eventos de calidad para fortalecer la convivencia y el orgullo de ser monclovenses".

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova refrenda el compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para seguir impulsando actividades que promuevan la unión familiar, el desarrollo económico local y el orgullo de pertenecer a una ciudad viva, segura y en constante crecimiento.