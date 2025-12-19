Multas de hasta un millón de pesos por pirotecnia en Coahuila

Hasta un millón de pesos se podría aplicar como multa por la venta ilegal de pirotecnia en el estado de Coahuila, luego de que autoridades estatales acordaran prohibir la venta como medida de prevención de accidentes y protección a la población.

Luego del decomiso de 20 toneladas de pirotecnia en la región Centro, se informó que los involucrados en este delito pueden hacerse acreedores a multas económicas que van de los 70 mil pesos al millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del riesgo generado a la población.

Esto se acordó en la reciente reunión del Consejo de Seguridad del Estado celebrada esta semana, y que estuvo encabezada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde se analizaron los riesgos que representa el manejo, almacenamiento y el uso de este tipo de artefactos explosivos.

Este acuerdo se tomó debido a los accidentes registrados en años anteriores en el estado, algunos de ellos con consecuencias fatales y lesiones graves, por lo que las autoridades determinaron la necesidad de reforzar las medidas de control y vigilancia en la temporada decembrina.

A pesar de exista un permiso de carácter federal emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional para la fabricación o distribución de pirotecnia, en Coahuila la normatividad estatal prohíbe su comercialización, por lo que a pesar de contar con dichos documentos, estos no tienen validez dentro de la entidad.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la compra y uso de pirotecnia, así como a denunciar cualquier punto de venta clandestino, con el objetivo de prevenir tragedias y salvaguardar la seguridad de las familias coahuilenses.