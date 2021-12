Proponen seguro obligatorio a autos

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de ley para la Protección de Víctimas de Accidentes de Tránsito, con lo que se busca que sea obligatorio que los vehículos que circulan en la entidad cuenten con un seguro de responsabilidad.

Oscar Antonio Dávila, Director del Distrito Noreste de la AMASFAC señaló que durante la semana pasada se presentó la iniciativa al Congreso del Estado y se espera que en el mes de diciembre o inicios del próximo año sea aprobada.

Esta es una ley que ya se aplica en 15 estados de la República, donde es obligatorio contar un seguro de responsabilidad para circular, lo que representa un beneficio económico y de seguridad para los ciudadanos.

Mencionó que no contar con un seguro de responsabilidad ocasiona un daño al patrimonio familiar, no sólo un daño material, sino lo que implica al no contar con un respaldo para cubrir los daños ocasionados en un choque, el daño a una propiedad o el daño ocasionado a una persona tras un accidente.

Es por eso que se busca que sea obligatorio contar con un seguro que respalde en el tema legal y económico a los ciudadanos en caso de un percance.

“Que pasa cuando una persona choca y no tiene para cubrir los gastos, por lo regular va a la cárcel, después la familia tiene que buscar como pagar los daños y lograr la liberación de su familiar, lo que no sucedería en caso de contar con un seguro que respalde los gastos”, indicó.

Señaló que el 60 por ciento de los vehículos que circular en el estado no cuentan con un seguro, es decir cerca de 480 mil vehículos, y los daños ocasionados ascienden a más de mil millones de pesos en un año.

Comentó que la aplicación del seguro obligatorio incluye a los vehículos de procedencia extranjera, donde hay aseguradoras que pueden avalar estas unidades y que cumplan con esta disposición.