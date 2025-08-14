Leopoldo N obtiene prórroga en causa penal 87/2025

La defensa de Leopoldo "N", conocido como el Chef Polo, solicitó y obtuvo una prórroga de tres meses para continuar con la investigación complementaria en la causa penal 87/2025, por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Roberto Falcón Castellanos, director de Catastro del Ayuntamiento de Nadadores.

En la audiencia, a la que el imputado no fue trasladado desde el penal de Saltillo, pero sí estuvo representado por su abogada Juanita Olalde, se informó que aún restan por revisar 22 de los 32 datos de prueba recabados, entre ellos entrevistas con elementos de la Agencia de Investigación Criminal, testigos, y diligencias relacionadas con otro procedimiento derivado del lugar de los hechos.

La defensa explicó que, tras agotar este plazo, buscará una forma de terminación anticipada del proceso, figura que permitiría cerrar el caso antes de llegar a juicio. Ni el Ministerio Público ni la asesora jurídica de la víctima se opusieron a la prórroga, que vencerá el próximo 6 de noviembre.

Leopoldo "N" fue vinculado a proceso por homicidio calificado y robo, y permanece bajo prisión preventiva en el penal de Saltillo. De acuerdo con la acusación, el crimen se cometió con ventaja dentro de la presidencia municipal, donde la víctima fue golpeada en repetidas ocasiones.

La investigación incluye videos de seguridad del edificio y declaraciones de testigos, así como de dos amigos del imputado que lo ayudaron a trasladarse sin saber que huía del delito.

Además, enfrenta otro proceso penal por el presunto robo a la Tesorería Municipal y el hurto del vehículo de la víctima, en el que escapó y que posteriormente abandonó en la Antigua Estación del Ferrocarril de Nadadores, dejando en su interior su cartera lo que facilitó la investigación a las autoridades.