Demolición de marquesinas en Monclova por riesgo estructural

Cinco marquesinas de negocios y viviendas ubicadas en la zona centro de Monclova fueron demolidas por representar un riesgo para los transeúntes, informó Pedro Alvarado, director de Protección Civil Municipal.

El funcionario explicó que, tras concluir un operativo de supervisión en el primer cuadro de la ciudad, se detectaron estructuras en muy malas condiciones, principalmente en edificaciones antiguas de adobe o adobón, las cuales mostraban deterioro por la antigüedad y las lluvias recientes.

En las labores participaron elementos de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quienes trabajaron de manera coordinada para prevenir accidentes y mantener seguras las vialidades del centro histórico.

El director destacó que el operativo se mantendrá de forma permanente, pues se han identificado más estructuras que podrían necesitar atención.

"Hay marquesinas que con el paso del tiempo y las lluvias han disminuido su resistencia, por eso continuaremos revisando y actuando según el riesgo que representen, ya sea repararlas, retirarlas o demolerlas", agregó.

Las autoridades exhortaron a los propietarios de edificios antiguos a revisar el estado de sus construcciones y darles mantenimiento oportuno para evitar incidentes que puedan poner en peligro a peatones y comerciantes del sector.