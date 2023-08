Protestan iglesias por libros de texto

La Alianza Ministerial Evangélica se mostró en total desacuerdo con el contenido de los libros de texto gratuitos que serán distribuidos en las escuelas públicas de todo el país, lo anterior informó Eduardo Pacheco quien dijo que no se debe "adoctrinar" a los niños en temas como el cambio de la naturaleza de su sexo biológico, así como ideologías de género que normalizan las familias homoparentales.

El vocero de la iglesia cristiana mencionó que luego de realizar la revisión de los libros pudieron observar que vienen plagados de contenido sobre sexualidad, lo cual no corresponde a estudiantes que van desde los 6 a los 12 años de edad por no tener estos la madurez necesaria para comprender la naturaleza de lo que ahí se presenta.

"No queremos que nuestros hijos sean adoctrinados con ese contenido donde son alentados a conocer y vivir la vida homosexual, pues entre los ejercicios viene uno denominado "Feria de la identidad" donde los niños tendrán la oportunidad de trabajar en mesas donde se presenta todo tipo de preferencia y gusto sexual, lo cual es un mal contenido para los estudiantes".

Mencionó también que la incorporación de ideologías como el "patriarcado", "lenguaje inclusivo" y temas de Sexualidad solo distorsiona la forma de aprendizaje así como el idioma y el significado de las palabras.

Comentó que como padre de familia no quieren que sus hijos aprendan el uso de modismos como "Tode´x" y "todes" que sustituye la terminación del masculino y el femenino para confundir a los estudiantes y quitarles la identidad dada por dios desde su nacimiento.

"Nosotros como iglesia y como padres de familia no queremos que se adoctrine y direccione a nuestros hijos a vivir algo que no les corresponde, se está sustituyendo sin razón la ciencia por la ideología lo cual no debemos permitir, pues se está dejando de lado el aprendizaje de las matemáticas, la lectura, el español y la ciencia por temas con los que no estamos de acuerdo".